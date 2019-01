Dormir poco y otras señales de que tu pareja te está engañando en la cama

Dormir poco

Dormir poco puede ser una de las grandes pistas de que tu pareja te está engañando en la cama. Más que nada porque quizás su conciencia ya no le deje descansar como debiera. La gran mayoría de las personas que están en más de una relación no tiene mucho tiempo libre. Quizás por ello también restan tiempo al sueño. No deberían porque el cansancio tendría que ser uno de los factores determinantes en ellos, pero no siempre es así. Tienen que atender a todo y a veces eso se complica más de la cuenta.

Por ello, tanto la casa como la familia, el trabajo y las demás relaciones, no le dejarán mucho margen. Así que, si ves que duerme poco, puede ser uno de los primeros pasos que indican que algo no va bien. Tampoco es el factor determinante porque aquí comprobarás que hay más y más claros. Pero como vamos a paso a paso, teníamos que mencionarlo.