Trucos efectivos para conseguir seguidores en Instagram

Las redes sociales son la base de nuestro día a día. Es por ello que eso de tener más seguidores como en Instagram, puede hacer que nos convirtamos en alguien más importante. Porque la popularidad es la que puede hacernos crecer como la espuma. Claro que antes, necesitamos de todos esos seguidores.

Si todavía no cuentas con muchos pero sí quieres hacerte con ellos, nada más que servirán unos cuantos trucos. Estos trucos harán que tu número de seguidores comience a subir como la espuma. Todo ello, hecho de una manera muy natural y sencilla. Si todavía no te lo crees, solo tienes que comprobarlo por ti mismo.

Usa hashtags en Instagram

Es cierto que ya suele ser algo habitual cada vez que entramos en Instagram. Pero lo que ocurre es que cada una de nuestras publicaciones debe llevar los hashtags que se merece. Es más, incluso puedes buscar los más usados ya que te harán entrar en un bucle con mucha gente que te seguirá casi de inmediato, al ver que tenéis las mismas inquietudes.

Comparte buenas imágenes y a la hora precisa

La calidad de las imágenes es fundamental. Sin duda, debemos centrarnos en una temática que queramos mostrar a y a partir de ella, subiremos dichas imágenes. Debemos mejorar la calidad de cada instantánea para atraer a más gente. Además de ello no sirve de nada el estar subiendo cada cierto tiempo fotos. Lo mejor es actualizar el perfil a mediodía y por la noche. Son dos momentos en los que la gente suele conectarse más, aunque no hay unas horas concretas que lo determinen. Se dice también que uno de los mejores días para publicar son los miércoles, aunque también el resto de la semana y menos los fines de semana.

Vincula Instagram y Facebook

De esta manera puedes mantener ambas redes sociales actualizadas sin tener que perder mucho tiempo. Es una manera de estar siempre presente y como tal, atraparás a más seguidores sin darte cuenta. Lo que sí debes hacer es colocar los hashtags en la parte de los comentarios, así los seguidores y amigos de Facebook, no tienen porqué estar viendo todas y cada una de las etiquetas.

Interactúa con otros perfiles

Si antes hablábamos de buscar hashtags, en este caso podemos buscar y encontrar a gente nueva. Así es que, puedes hablar y comentar con algunos de esos perfiles, aunque no los conozcas. Claro que siempre es mejor que sean de la temática que hayas elegido para tu Instagram. Así no parecerá que estamos tan desesperados por encontrar gente que nos escuche, nos lea y nos siga. Sé siempre creativo y verás cómo pronto descubrirás que tienes más seguidores que nunca. Recuerda que siempre es mejor hacer este truco con gente que no tenga muchísimos seguidores. Sino, tu comentario quedará relegado en un segundo y oculto plano.

Realiza un sorteo

Otra manera perfecta de atraer a la gente es realizando un sorteo. Asegúrate que el premio merezca la pena y colocarás la gran noticia en Instagram Stories. ¡Verás cómo suben tus seguidores es cuestión de segundos!.