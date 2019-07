Si la dieta no funcionó para antes del verano, no te preocupes. Tenemos algunos trucos para que no se te vean las lorzas y puedas lucir tu traje de baño preferido; incluso aquel mini modelito muy al estilo de Pilar Rubio que tanto has esperado poder usar en este verano. ¡No te preocupes, ninguno de los trucos es doloroso!

No es necesario recurrir a los trucos de Las Kardashian para poder lucir un cuerpo bomba para este verano; tampoco recomendaremos el uso de fajas moldeadoras dentro de nuestros trucos, ya que es verano y la idea es mostrar un poco de piel y broncearla hasta quedar morenitas.