Trucos geniales de grandes fotógrafos que puedes copiar

Seguro que eres un adicto a tú cámara de fotos. Hay muy buenos cursos que te pueden ayudar para sacarle un buen partido a tú cámara de fotos. A vece tenemos una cámara de buena calidad y no le sacamos provecho debido a que tiene demasiadas prestaciones. Hay que echarle tiempo y poco a poco aprender de cada técnica y uso de los botones.

Hay trucos para poder sacar las mejores fotos y presumir con tus amigos de ellas. Lleva tú cámara siempre encima y aprovecha cualquier momento, hora del día, etc. Es la idea principal del fotógrafo aficionado. Te damos ideas y trucos para mejores en la técnica de la fotografía seas nuevo en ello o estés más avanzados.

Los modos automáticos de la cámara pueden salvarnos de la situación para poder lograr una buena foto. Es una buena opción cuando no tenemos tiempo de pararnos y poner la cámara a punto. Cuando vamos a realizar un retrato y el modelo está relajado y preparado no podemos perder nuestro tiempo en configurar de manera aceptada la cámara y hacer las pruebas necesarias. Para no perder este tiempo hay que seleccionar el modo autómatico y confiar en que nuestra cámara. Lo más importante es conseguir una fotografía, pero además que salga preciosa.

Logra puestas de sol aluciantes

Las fotos veraniegas son las que más nos gustan. Esas puestas de sol son estupendas cuando son capturadas por nuestras cámaras ¡no hay duda! Selecciona el paisaje que quieres plasmar. Selecciona una apertura que sea pequeña para poder tener mayor profundidad de campo. El objetivo tiene que estar en máximo angular para poder capturar una amplia escena. Si la velocidad del obturación es lenta, apoya la cámara en un lugar que esté seguro. No dispares pulsando el disparado. Usa el disparador automático (temporizador)y así vamos a evitar cualquier leve trepidación

Usar el flash rebotado

Cuando estamos en un sitio interior el uso del flash se hace imprescindible. Si lo que queremos plasmar lo tenemos muy cera puede aparecer un deslumbramiento poco deseable. Una opción es rebotar el flash hacia el techo. La mayoría de los flash que están integrados son direccionales. Se puede sujetar enfocando hacia el techo (mejor si es blanco y claro) o usar una cartulina. Se consigue una luz en el flash mucho más matizada y con un resultado agradable ¡ ponte y saca tus mejores fotografías!

Asegurar el enfoque cuando usamos el trípode

Si usamos un trípode es para evitar cualquier movimiento indeseado (sobre todo en área con brisa o viento). Hay que fijar muy bien el trípode colgando a ser posible una mochila o incorporando algo de peso al mismo. Estará mucho más firme en el terreno y ayudará a conseguir un enfoque preciso y conseguir una mayor nitidez.

Otros trucos para las fotografías

Evitar reflejos al disparar desde un cristal

Si tenemos en cuenta el párrafo anterior, siempre que necesitemos disparar a través del cristal de una ventana, reducimos los reflejos si limpiamos muy bien la zona del cristal. Nuestro objetivo lo sacamos al máximo (incluso estando en contacto) Hay que jugar con los ángulos o incluso tapar todos los reflejos con una superficie que sea más oscura.

Sube el ISO

Hay fótógrafos que no quieren usar mucho los valores ISOs. Estos producen una señal con ruido que disminuye el rango dinámico. Si te ves en una situación en la que lo tenemos que usar no lo dudes es mucho mejor sacar foto que no hacerla. En cualquier situación en la que nos se use el flash no hay que perder la oportunidad. Sube el ISOs de la cámara hasta el nivel que lo permita y así podrás hacer la captura. Con este truco tus fotografías serán muy buenas.