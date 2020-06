Sin duda alguna la hora de dormir es uno de los momentos más placenteros de la vida, en ese instante es donde nos disponemos a descansar, no sólo físicamente sino desde el punto de vista mental. Y eso es aún mejor cuando pasamos una semana súper complicada en el trabajo, entonces estamos literalmente muertos del cansancio y lo que más deseamos es estar fresco. Pero hay un factor que nos puede arruinar ese momento, sí, se llama el calor.

Realmente conciliar el sueño cuando la temperatura no es favorable, lo que vas a vivir es una pesadilla de la que querrás salir de inmediato. No vas a poder descansar, ni mucho menos tener un dulce sueño que es lo esperado. Pero lo bueno es que para todo hay solución, así que no tienes que mortificarte en imaginar que vas a pasar la noche dando vueltas y más vueltas en la cama porque el calor es insoportable. Hemos preparado varios trucos que no fallan, y perfectamente puedes aplicarlos para que tu sueño sea de la mejor manera.