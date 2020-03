A la hora de descubrir la publicidad, hay que decir que no es oro todo lo que reluce. Porque es cierto que realmente tienen que hacer que la comida sea mucho más llamativa de manera visual. ¿Cómo conseguirlo? Pues muy sencillo, ya que para eso están los trucos comerciales que quizás no conozcas del todo bien, hasta el momento.

Por eso, en cada anuncio o en cada imagen, vemos cómo la comida se ve tan suculenta, que no parece real. Pues ahí está el truco, que seguro que tiene más de lo que imaginas y no todo comestible. Si es que dicen que el menú entra por los ojos, pero en este caso no podría ir a la boca por todo lo que te vamos a comentar. ¿Quieres descubrirlo?