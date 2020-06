1 Corte de cabello

Las famosas que has seguido a lo largo de los años, ya sea por algún trabajo que te haya gustado, o por la influencia que tiene en el mercado mundial, tienen trucos, pero para nadie es un secreto que estos trucos no lo revelan.

Sucede muchísimo con los chef de cocina, ellos te pueden dar una receta, pero casi nunca te dan el secreto para que sea fantástico. No obstante, en esta industria del arte y el espectáculo, nada queda oculto, todo se sabe. Así que pensado en ti, y para que luzcas como todo un estrella, debes empezar por cortarte la melena unos centímetros.

Esto está muy de moda, ya que un buen corte es uno de los trucos más fáciles para que te quites definitivamente varios años de la cuenta. Si eres de esas chicas que va por el cabello largo, no falla. Lo cierto es que muchas de las mujeres no se dan cuenta que el hecho de tener un cabello radiante y bien cuidado es indispensable. Te vas a ver renovada, en tendencia y atraerás la mirada de muchos. Si no te gusta el pelo tan corto, puedes utilizar un corte clase media que también iría excelente.