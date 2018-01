Cada vez que viajamos siempre tenemos varios temores. Uno de ellos puedes ser por el propio vuelo en sí y otro, por el tema del equipaje. Es algo sencillo que nuestra maleta pueda perderse. Sencillo y bastante molesto, desde luego. Así que hoy nos quedamos con un truco para que tu maleta llegue primero en el aeropuerto.

Cuando nos acercamos a la cinta donde se transportan las maletas, parece que la nuestra nunca llega. Ahí se amontonan gran cantidad de sentimientos. Queremos verla ya, pero no aparece. Pues no te preocupes porque aquí tienes un gran truco para que tu equipaje sea el primero en llegar al aeropuerto. Así, pisarás suelo y rápidamente te podrás reunir con los que más echas de menos sin tener que eternizarte a la hora de encontrar la maleta.

Truco para que tu maleta llegue primero en el aeropuerto

Siempre tenemos prisa por llegar los primeros a todas partes. Por lo que si llegamos también de primeros al mostrador, donde facturamos, entonces esto indica que nuestra maleta también irá la primera pero para la zona más apartada. Por lo que al llegar al destino será de las últimas en aparecer por la cinta transportadora. Algo que disgusta un poco porque siempre nos pensamos lo peor.

Sí, parece que los últimos serán los primeros y viceversa. Una norma que también en este caso parece que funciona. Así que, tienes que recordar que cuanto más tardes en facturar, más pronto podrás recoger tus pertenencias al llegar a tu destino. Además, si creías que funcionaba eso de colocar pegatinas de “frágil” en tu equipaje, parece que no del todo. Siempre va a depender de cada compañía, pero por regla general no es algo con lo que vayamos a tener suerte. En ocasiones sí que este tipo de maletas eran las primeras en tener en cuenta, pero ya eso pasó.

No sería un buen truco a poner en práctica, ya que como decimos no nos funcionará a la perfección. Otras opiniones afirman que tampoco hay un gesto definitivo que nos pueda indicar que nuestra maleta será de las primeras en salir. Quizás porque el orden de carga no es siempre una ciencia exacta. Siempre va a depender de las compañías, aunque si puedes y quieres, podrás optar por la prioridad que en algunas compañías les otorgan a pasajeros VIP. Esto sí garantiza un trato prioritario. Por lo que irán almacenadas en zona privilegiada y como tal, saldrán antes también.