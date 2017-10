Tragedias que ha sufrido Keanu Reeves

Su padre

A pesar de lo que podamos creer, Keanu Reeves no ha contado con una infancia feliz. Su familia tuvo que pasar por un duro trance que comenzó con los problemas que acarreaba su padre. Éste era geólogo aunque nunca tuvo una relación estrecha con Keanu. Más que nada porque los abandonó cuando era un niño. Más tarde el matrimonio decidió divorciarse y el actor, cada vez tendría menos contacto con él.

Según se ha comentado, aún así, se veían de vez en cuando pero desde luego, no fue una relación estrecha. Keanu creció sin la figura paterna. Años después su padre fue arrestado por tráfico de drogas. Keanu puso tierra de por medio. Aunque él es muy celoso de su intimidad, ha reconocido que no conoce demasiado a su padre, pero tampoco tiene malas palabras para él. Simplemente decidió que era mejor no mantener una relación padre e hijo.