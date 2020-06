Los trabalenguas son frases de difícil pronunciación, y por norma general se plantan como una especie de juego. Algunos de ellos, son fáciles de pronunciar, pero otros trabalenguas son casi imposibles de decir. Para hacerlo bien, hay que practicar.

La palabra trabalenguas esta compuesta del verbo trabar más el sustantivo lengua, y viene a significa que te hace la lengua un lío. Que te quedas todo pillado y sientes que no eres capaz de articular una palabra con sentido.

En la infancia, seguro que practicaste un montón, en el cole, jugando con tus amigos, en tu casa con tu familia. Pero el tiempo ha pasado. ¿Quieres comprobar que no has perdido facultades? A ver, inténtalo con esto “camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón”…. ¿Aún no te ha salido nada raro, como caramón, por ejemplo?