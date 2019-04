Kendall Jenner vuelve a ser recordada por su atrevida elección de vestuario que la llevo a protagonizar gran polémica; aunque realmente no ha sorprendido mucho, pues sabemos que tanto las Jenner como las Kardashian suelen dar siempre que hablar, gracias a sus escotes y reveladoras prendas de ropa ajustada; sin embargo en esta ocasión el pezongate no fue de Kim Kardashian, sino de Kendall Jenner, la mayor de las Jenner; y a diferencia de otras celebridades que se cuidan de no mostrar más de la cuenta, el clan de las Kardashian parece disfrutar cada vez que las cámaras las capta mostrándolo todo.

Al parecer, esta familia no solo hace grandes millones de dinero por su reality show “Keeping Up With the Kardashian”; sino que también con sus cuerpos, pues entre más se hable de ellas para bien o para mal, esto les genera mejores ingresos en sus cuentas corrientes; y han demostrado que no es necesario gastar dinero en sesiones de fotos profesionales, ya que simplemente saliendo a pasear con ropa llamativa y escota; es suficiente para aparecer en los tabloides más importantes del mundo.