El coronavirus es una de las terribles pandemias que están azotando el mundo. No se detiene y ya se ha cobrado la vida de miles de personas. Aunque en un primer momento muchos lo tachaban de una simple gripe, pero parece que la cosa no era tal. Por eso, se han creado una serie de mitos o consejos a su alrededor y que no todos sirven para protegernos.

El contagio puede suceder de muchos modos, ya que el virus puede permanecer un tiempo en las superficies. De ahí que sea bueno el desinfectar siempre la casa, lavarnos las manos con frecuencia y el uso de guantes o mascarillas. Pero hoy te recordamos todo eso que realmente no te protege ante un posible contagio de coronavirus. ¿Quieres saber de qué se trata?