Todas las polémicas de Frank Cuesta

Contra Francisco Rivera

Hoy en día todo es más sencillo, gracias a las redes sociales. Será ahí donde muchos podamos expresar todo lo que pensamos. Pues Frank Cuesta no iba a ser menos. Por un lado, una entrevista a Francisco Rivera desató todas las iras. El torero lanzaba una pregunta: “¿Para ser antitaurino hay que dejar de ducharse?”.

Claro que Cuesta no tardó mucho en hacerse eco de esta pregunta. Aunque no iba directamente para él, es cierto que en su cuenta de Facebook quiso poner lo que pensaba. Lo hizo de una manera extensa y expresando lo que realmente era ser antitaurino. Terminando de la siguiente manera: “…Por lo menos no estamos impregnados de la sangre de animales torturados”.