Las redes sociales han tomado el protagonizo es esta era de la tecnología, casi todos tienen un Facebook, o cualquier otra plataforma que existe actualmente y es una ventana importante para compartir cosas. Hay numerosos usuarios que podemos encontrar en la red, en el caso de los hombres, hay de todo tipo, guapos, de negocios, otros que acosadores, es decir hay variedad de casos con los que te puedes estar encontrando, y no es algo que deba sorprenderte.

Porque para nadie es un secreto que una red social se caracteriza por la diversidad de gustos, y ya queda de parte de la persona elegir aceptar o no a un amigo. Pero si de algo debemos estar claros es que se han visto un aumento progresivo de personas con perfiles falsos en las redes sociales que buscan básicamente generar malestar.

Lo cierto del caso que estos temas son peligrosos, y más porque el género femenino es que se está viendo afectado, pues los hombre son os que más utilizan este tipo de cosas para tratar de conquistar a una dama, pero a veces hasta lo hacen de una manera vulgar que realmente no es el hecho de tratar a una mujer. El día de hoy te vamos a presentar varios tipos de hombre que puedes encontrar en Facebook, unos valen la pena, otros tienes que borrarlos definitivamente.

El divertido

Todos los hombres tienen un lado divertido, pero en Facebook también te lo puedes encontrar, y estamos seguros que cuando estés conectada con un chico de estos, vas a sentir una química extraordinaria, porque son sumamente distintos al resto, y eso hace que se destaquen más. Y no necesitas conocerlo para darte cuenta. Lo puedes notar por las publicaciones, los memes, videos, fotos familiares.

Las mujeres tienen sus sentidos muy desarrollados que les dice si están hablando con alguien que de verdad merece la pena, o en realidad sólo quiere jugar con sus sentimientos. Fuera de eso, trata de sacarle el máximo provecho, porque una mujer se siente complacida cuando el hombre logra estimularla más allá de lo atractivo, pues pasa a ser un asunto de diversión, entretenimiento, esa famosa frase que dice “romper el hielo”.

A las chicas de estos tiempos no les resulta interesante los hombre que se creen superiores, sino que más bien buscan chicos que estén conectados consigo mismo, porque ellas saben que si lo están, perfectamente le pueden ofrecer días geniales. Sea como sea, tú eres la que decides, Facebook sigue siendo famosa, y hay muchos hombres que puedes ver allí, queda de tu parte.

El chico popular

En Facebook como hemos dicho te vas a encontrar de todo, y de los perfiles que más se ve en estos momentos es el de los hombre populares, sí, se trata de ese tipos de chicos que generalmente es activo en las redes sociales, pues pareciera que no tiene otros hábitos más que realizar publicaciones en la web, y lo curioso es que siempre suele llamar la atención de las chicas de una manera impresionante, podríamos estar hablando de una especie de influencia en proceso.

Lo cierto del caso es que los hombres que puedes ver con estos comportamientos básicamente son porque quizás no hacen algún tipo de actividades que implique compromiso y responsabilidad. En este sentido, utilizan internet como un medio de entretenimiento. No debes tener tanto cuidado con estas personas, porque posiblemente lo que busquen es ganar likes y seguidores para hacerse famoso.

El hombre de negocios

Desde luego que en Facebook podemos ver hombre realmente interesantes que se dedican a una profesión, que se les nota que tiene una responsabilidad laboral, y que por sus vestimentas tan formales pareciera que está vinculado al área de los negocios. Este es el tipo de usuarios que podría servirte, porque son personas que tienen un acercamiento a la realidad que ni te imaginas, pues como este tema de los negocios es tan complicados, ellos tienen la capacidad de ver la vida desde diferentes puntos de vista.

Aunado a ello, siempre demuestran el respeto, cariño y cordialidad por las mujeres. En este sentido, cuando estés en presencia de hombres así, perfectamente pueden salir a tomarse algo, quizás a un café, o una tarde de paseo, por supuesto que si te sientes bien en hacerlo. Además son gente luchadora, que te pueden enseñar bastante y darte un empujón desde el punto de vista profesional.

El narcisista

Sin duda alguna, el tema de las redes sociales, y más en Facebook, se pueden observar a hombres que siempre publican fotografías o videos mostrando sus atributos. Eso está bien, porque cada quien hace con sus perfiles lo que mejor le parezca.

No obstante lo llamativo de este tipo de hombres que es suelen tener un amor propio que los vuelve hasta egocéntricos, sobre todo cuando observas los contenidos, donde se mira muchísimo al espejo, se lanza besos, y la verdad puede ser una persona que caiga mal, porque no demuestra para ningún tipo de humildad.

Así que no creo que te gusten las personas así. Porque está bien que la persona vaya al gimnasio, que tenga buenos hábitos y una alimentación para lucir sano, pues eso forma parte del bienestar que necesita el ser humano. Pero cuando el hombre pasa los límites y se cree el más hermoso y superior, realmente pierde todos los encantos.

El coqueto

Esta clase de hombres que en Facebook tiene la fama de estar escribiéndoles a todas las chicas que tiene en su lista de amigos, es uno de los más frecuentes, porque están en un especie de cazador que buscan definitivamente hacer que la chica caiga en sus manos para poder lograr su cometido.

Los cuidados que debes tener con los usuarios así es que a veces son obsesivos y no sabes realmente si tiene antecedentes que puedan definir comportamientos agresivos, entonces es de suma importancia que cuando tengas personas que te molestan en Facebook de una manera insistente lo bloqueas de inmediato.

De hecho, tú puede evitar a todas estas casos relacionado con los hombres coquetos que a todas les escribe, y es más fácil de lo que te puedas imaginar, no lo aceptes. Porque si hay algo que vas a saber valorar es la tranquilidad. No hay nada más perturbante que ingreses a tu cuenta y lo primero que veas son comentarios de esa persona que ya le dijiste que no querías nada.