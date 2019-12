A estas alturas de la película – o de la serie en realidad – todos sabemos que Netflix ha estrenado The Witcher, la que pretende ser uno de los platos fuertes de la temporada. Con el precedente del éxito de Juego de Tronos, esta adaptación de la saga literaria de Andrzej Sapkowski pretende generar la Witchermanía y volver locos a propios y extraños con sus personajes, ambientes y tramas. Por si todavía no estás al día, te contamos las anécdotas principales de los personajes de la serie, que ya te avanzamos, no pasará desapercibida.

Geralt de Rivia Geralt de Rivia es el auténtico protagonista de The Witcher El personaje que interpreta Henry Cavill es uno de los protagonistas de la saga, junto con el de Ciri y Yennefer. Geralt de Rivia es un brujo con habilidades sobrehumanas y un asesino de monstruos a sueldo, es un experto con la espada. Aunque supuestamente se presenta como un personaje sin moral y poco interesado por las luchas políticas, tiene debilidades evidentes. Por ejemplo, se niega a matar a criaturas inteligentes. Las dríadas le apodaron Lobo Blanco porque se formó bajo la tutela de los brujos de la escuela del Lobo. Sus mutaciones genéticas les van dando distintas habilidades que no dudará en poner a disposición de la princesa Ciri y Yennefer. De hecho, ellas y su amigo Jaskier, serán como su propia familia.