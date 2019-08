1 Los nuevos términos para hablar de sexo

Ghosting: Uno de los términos para ligar y de sexo que más se ha usado desde hace mucho tiempo. Puede ser que una persona te esté mandando señales que tú por el momento desconoces. Si una persona comienza a pasar de ti y desaparece por completo después de un par de citas; entonces te ha aplicado el “Ghosting”.

Un término que traducido del idioma inglés, significa “fantasma” y que se usa para decir que una persona se esfuma.

Si no vuelves a saber de alguien, si le escribes y no recibe tus wasap, si la buscas en redes sociales y no la encuentras entonces esta persona simplemente fue un fantasma, lo que significa que no le interesas y que no tendrán sexo.