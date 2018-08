10 técnicas de supervivencia que en la vida real no funcionan

Son muchas las técnicas de supervivencia que podemos ver en la televisión. Tanto en diversos programas como en el mundo del cine siempre nos muestran una versión menos acertada de estos métodos. Algo que luego queremos llevarlo a la vida real pero nos damos cuenta de que no dan el mismo resultado.

Es más, algunos de ellos hasta pueden llegar a ser bastante peligrosos. Por lo que hoy te comentamos esas técnicas de supervivencia, de las que has escuchado hablar pero sin duda, no sirven para ponerlas en práctica y en nuestro día a día. Así que, no te pierdas lo que sigue para poder descubrir la verdad.