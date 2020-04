1 Céntrate solo en el presente

Aunque es cierto que por un lado no es que sea de lo más optimista, pero tampoco debemos dejarnos llevar por malos pensamientos enfocados en mañana. No sirve de nada, porque nadie sabe lo que va a ocurrir, de ahí que no podemos obsesionarnos con lo que vendrá, sino ver solo el tiempo presente y lo que vivimos.

Es una manera de alejar los pensamientos negativos y la ansiedad que nos crea el mañana. Sobre todo, en cuestión económica, ya que el coronavirus a afectado a muchos empresarios y autónomos en general. Dejemos de pensar de más y darles vueltas a las mismas cosas, porque no traen nada bueno para nuestra mente. Hay que pensar en el presente y adaptarnos a él.