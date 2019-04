Taylor Swift sale del armario político en el que ha estado por mucho tiempo; la estrella del pop rompe su silencio por medio de publicaciones en sus redes sociales; mostrando apoyo a dos políticos demócratas que comienzan su carrera en Tennessee; sin embargo para sorpresa de muchas personas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump no le ha caído nada en gracia.

Swift compartía por medio de una publicación las siguientes palabras sobre su visión política, “En el pasado me he mostrado reacio a expresar públicamente mis opiniones políticas; pero debido a varios eventos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años; me siento muy diferente al respecto ahora” y afirmo que siempre ha votado y seguirá votando por aquellos que candidatos que protejan y luchen por los derechos humanos de todas las personas con equidad; acto seguido la cantante de “You belong with me” prometió que votaría por Phil Breseden; quien es de Tennessee y va para el Senado; así mismo por el representante Jim Cooper que va por la Cámara de Representantes; y aprovecho para invitar a sus fanáticos a que sigan su ejemplo; y que sean según Taylor Swift, personas “Políticamente activas” y a que se informen y eduquen sobre aquellos candidatos que quieren representar sus respectivos estados y que voten en función de los valores que más les presentan.

El presidente Donald Trump y su respuesta a Taylor Swift

Como sabemos, el presidente Donald Trump se caracteriza por ser mediático; y una de las personas más poderosas del mundo; quien ha encontrado tiempo dentro de su apretada agenda para enviar un mensaje a la cantante Taylor Swift, “Digamos que me gusta la música de Taylor Swift, un 25% menos desde ahora” comento el presidente a la prensa; donde también aprovecho para afirmar que Taylor no sabía absolutamente nada sobre la cantidad del Partido Republicano, Marsha Backburn; quien es la oponente de Bredesen (A quien Taylor Swift apoya); ya que el presidente afirma que pese a que Swift dedico gran tiempo para hablar sobre la mala reputación de Blackburn; también ha hecho grandes cosas y ha tenido éxitos que Taylor Swift desconoce; y que incluso el trabajo de Blackburn ha implicado votar contra la protección para las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

Taylor Swift cuenta con más de 115 millones de seguidores en Instagram y tiene una gran influencia sobre ellos; algo que está totalmente comprobado; por ello es que el presidente se ha tomado tan seriamente la labor de pronunciarse en contra de la opinión de la cantante. Hace u tiempo Swift apoyo personalmente la marcha contra las armas que se llevó a cabo en Estados Unidos; y también dono 100.000 euros a una organización llamada Tennessee Equality Project; la cual trabaja para proteger a todos los miembros de LGTBQ de aquellas leyes que quieren negarle sus derechos.

La carta de Taylor Swift sobre la comunidad bisexual LGTBQ+

A inicios de octubre del año 2018; Taylor Swift se expresó por medio de una publicación en Instagram sobre lo que sentía en su corazón hacer al momento de las elecciones políticas; y mando un gran mensaje de esperanza a la comunidad LGTBQ de todo el mundo; dejando claro que los políticos que Donald Trump apoyan no tienen la intención de velar por los derechos de las mujeres y buscar la igualdad de derechos para aquellas personas que son bisexuales; y ha expresado entre otras cosas lo siguiente:

“No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS los estadounidenses, sin importar el color de su piel; el sexo o a quién aman; corriendo para el Senado en el estado de Tennessee hay una mujer llamada Marsha Blackburn. Por mucho que lo haya hecho en el pasado y me gustaría seguir votando por mujeres en el cargo; no puedo apoyar a Marsha Blackburn. Su récord de votación en el Congreso me asusta y me aterra. Ella votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres; ella votó en contra de la Ley de Reautorización de la Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acoso y la violación en citas; ella cree que las empresas tienen derecho a rechazar el servicio a las parejas homosexuales; ella también cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos no son mis valores de Tennessee; votaré por Phil Bredesen para el Senado y Jim Cooper para la Cámara de Representantes; por favor, edúquense sobre los candidatos que se presentan en su estado y vote en función de quién representa mejor sus valores; de esta forma muchos de nosotros; es posible que nunca encontremos un candidato o partido con el que estemos de acuerdo al 100% en cada tema; pero tenemos que votar de todos modos.”