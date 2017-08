Tauro y los otros signos infieles del Zodiaco

Tauro

Quizás muchos se vayan a sentir identificados cuando lean lo siguiente. Aunque otros muchos lo van a negar y seguro que algunos afirmarán todas y cada un de las palabras siguientes. Comenzamos con Tauro, a este repaso de los signos infieles del Zodiaco. Aunque por un lado, hay que decir que suelen ser bastante fieles. Eso sí, siempre y cuando se sientan seguros, sin sospechas.

Porque en cuanto piensen que algo no va bien, ya no se miden. Es complicado hablar de una reconciliación con Tauro, así como del perdón. Hay que cuidar mucho a este signo, porque sino, no duda en que la puerta está abierta. Cuando no se sienten muy seguros, saben que alejarse es la mejor solución y como tal, comenzar nuevas historias para su vida.