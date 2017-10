Los tatuajes minimalistas más deseados de las celebrities

La periodista e it-girl Sara Carbonero se hizo un mini tatuaje hace algunos años que causó mucho revuelo. Decidió hacerse este tatuaje justo después de tener a Martín, su primer hijo, ya que la palabra que lleva tatuada refleja el sentimiento que sintió la bloggera al tener a su hijo por primera vez en sus brazos. La palabra tatuada es Sunshine, y es uno de los tatuajes minimalistas de las celebrities más deseados.

Es fino, elegante y, además, se puede llegar a disimular muy bien con algunas joyas e incluso con maquillaje si es necesario, aunque con ese tamaño no creo que haga falta. Eso sí, lo que no sabemos es si se ha vuelto a tatuar después de tener a Lucas, su segundo hijo. Sara no ha dicho nada al respecto, así que pensaremos que no y que ahora el significado de su tatuaje va por sus dos niños y no solo por Martín.