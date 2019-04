Spice Girls podrían ya no presentarse en concierto debido a las fuertes confesiones que dio Mel B durante una entrevista con Piers Morgan; quien durante su programa “Life Stories”; la ex Spice Girl Mel B; admitió que tanto ella como Halliwell tuvieron un encuentro de tipo sexual; una fuerte declaración a los que muchos llamaron “Una bomba”; ya que Halliwell, no se caracteriza por tomar esa clase de declaraciones con buena actitud; la presentadora del programa le pregunto en específico sobre los rumores que circulaban alrededor de sus ex compañeras de banda; los rumores que afirman que la banda era más que “buenas amigas” y que algo había pasado entre todas ellas.

Sin tantos rodeos, la presentadora le pregunto a Mel B; lo siguiente “¿Estuviste o no con Geri Halliwell… Te has acostado con ella?” A lo que Mel B admitió con los siguientes palabras “Si, todas dormíamos en una cama juntas; pero no “de esa forma” todas nosotras” Lo que opaco por un momento todas las dudas; sin embargo pasado un tiempo durante la entrevista Morgan, la presentadora volvió a preguntar “¿Te acostaste con Geri de esa forma?” y en ese momento ella sonríe y contesta “Ella me odiara por esto porque ahora ella es toda elegante con su casa de campo y su esposo; pero es un hecho, simplemente sucedió y solo nos reímos; y eso fue todo”.