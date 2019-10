1 Señales que duraras con tu pareja

Está contigo en las buenas y las malas: Aunque no lo creas, no todas las personas están contigo en las malas. Y si aún no te has dado cuenta de esto, es porque afortunadamente has tenido contigo a la pareja correcta. Quien te ha cuidado en la enfermedad. Algunas personas prefieren que vayas a tu casa y les dejes solo para no cuidarte.

Intenta hacer cosas para alegrar tu día: Algunos hombres pueden ver que te encuentras enferma y no hacer el mínimo intento para hacer que te sientas mejor. Algunos detalles como un caldito de pollo o muchos abrazos, pueden ser todo lo que necesitas. Y esto es algo que una buena pareja siempre hará por ti.