Hasta los médicos tienen que afrontar algunas situaciones para las que no fueron preparados. No hablamos de alguna complicación médica, sino de las situaciones más inverosímiles y extrañas que más de un paciente les ha hecho pasar. Y es que para algunas personas, “la lógica” no es tan lógica como para muchos de nosotros.

No solo los estúpidos son peligrosos, también lo son aquellos a los que eso del sentido común nos les ayuda mucho. Las situaciones por las que han pasado los médicos son tan sorprendentes que se ha creado una lista completa para presentarse los más cómicos e insólitos escenarios que han ocurrido dentro de una clínica médica.