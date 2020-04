1 No tienes sexo con tu pareja

Sin duda, puede ser uno de esos puntos a tener en cuenta. Para la gran mayoría de las personas, las relaciones sexuales son muy importantes en toda pareja. Es cierto que también pueden pasar por momentos de altibajos, pero aún así, tienen que existir con mayor o menos frecuencia.

Si ya no tienes relaciones con tu pareja, si ya no buscáis esos momentos de intimidad, entonces es que no todo va tan bien como quizás queréis pensar. Hay que pensar en si se trata de algo físico, psicológico o que quizás las ganas y el desinterés se ha posicionado en tu vida.