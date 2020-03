1 Se reduce la sensación de dolor

Aunque no te lo creas, parece que es totalmente real. Todo ello está afirmado por un estudio. Si es que los sentimientos no se pueden frenar y en ocasiones, el cuerpo tampoco. Ya que no sabemos qué es lo que nos deparará. De ahí que en este caso, nos hayamos quedado un tanto asombrados con esta idea que quizás, si lo pensamos bien sí que es otra de las que nos suceden.

Se trata de que la sensación de dolor en nuestro cuerpo se verá reducida. ¿De qué modo? Pues el estudio comenta que cuando se ve una imagen de la persona que queremos, el dolor que sufrimos se puede reducir hasta más de un 40%. Claro que si dicho dolor es muy intenso, entonces la reducción del mismo será un poco menor. Quédate unos minutos mirando fijamente su foto y verás como todo cambia rápidamente.