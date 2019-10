Nuestro cuerpo tiene formas para advertirnos sobre todo. Incluso nos manda señales que piden a gritos un poco de sexo. Para poder reconocerlas, debemos prestar atención. Posiblemente has estado experimentando cosas fuera de lo normal y no sabías que se trata de que tu cuerpo ya no soporta tanta sequía.

Tener momentos de abstinencia es recomendable cuando acabas de salir de una relación; es preciso darte un tiempo para sanar las heridas, encontrar paz mental y volver a tener estabilidad emocional. Sin embargo, incluso esos momentos secos deben ser con moderación, ya que el cuerpo necesita sexo. ¡Y estas son las señales que lo indican!