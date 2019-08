1 Principales señales de que estas colada por ese tío

Una de las principales señales que te ayudarán a descubrir si en realidad estas colada por ese tío es cuando piensas que todo es perfecto. No existe nada malo con él y no tiene defectos.

No existe una señal tan grande como esta. Cuando una persona está en realidad coladita, solo se enfoca en las cosas buenas.

Incluso, puedes llegar a ver sus defectos como algo “tierno” e incluso hasta te cause risas. Si no estuvieras colada por ese tío, es posible que notaras con mayor rapidez que es una persona impuntual, que su peinado no está nada guay, que es alcohólico e incluso que tienes problemas para comprometerse.