10 trucos para que tus selfies en Instagram sean profesionales

Un buen ángulo

Una de las principales cosas y a tener muy en cuenta, es el ángulo desde donde tomemos la foto. Sin duda, no todos valen y si has hecho unos cuanto selfies, ya sabrás de qué estoy hablando. No sirve uno cualquiera al azar, ya que si enfocas tu rostro desde abajo, entonces conseguirás ver cómo una bonita papada protagoniza el resultado final.

De ahí que muchas famosas opten por enfocar su rostro, girando ligeramente la cabeza o moviéndola de lado. Para sacar la foto perfecta, puedes mover hacia abajo la cabeza y un poco inclinada. Verás como así, sale tu rostro más que perfecto. Por lo menos, las famosas suelen usar de este pequeño truco.