Según este estudio Donald Trump tiene una enfermedad mental

Ha llegado el momento de decirlo: hay algo que no está bien con la salud mental del presidente Donald Trump. Y eso no lo decimos nosotros, lo dijo un grupo de destacados psiquiatras en una conferencia. Veinticinco investigadores se reunieron en la Universidad de Yale para discutir evidencias que cuestionan la salud mental del comandante en jefe. Según ellos, Trump demuestra claros signos de una enfermedad mental que comprometen su papel como presidente.

Los psiquiatras defendieron la medida diciendo que era su “responsabilidad ética” advertir al público estadounidense sobre los “peligros” que Trump representa para el país. Sin embargo, otros expertos en salud mental han golpeado en la conferencia, diciendo que tal “diagnóstico” no es posible sin una consulta adecuada.

El Dr. James Gilligan, un psiquiatra y profesor de la Universidad de Nueva York, dijo que muchos psiquiatras han sido tímidos acerca de abordar el tema debido a la regla de Goldwater. La regla establece que no es ético que los psiquiatras den una opinión profesional sobre las figuras públicas que no han examinado en persona. Sin embargo, el Dr. Gilligan insiste en que su deber y el de sus colegas es el de advertir.

“No es un juego de palabras, pero en este caso el deber de advertir supera la regla de Goldwater”, dijo el Dr. Gilligan . “Y en este caso, hay una obligación profesional de notificar al público y si nos quedamos en silencio”.

Como ejemplos de su conducta “enferma” han citado varias cosas. Una de ellas cuando Trump dijo que podría agarrar a una mujer de sus partes íntimas y que éstas no dirían nada “Se jactaba de ello, no se sentía culpable por ello”, dijo el doctor Gilligan. Otro ejemplo es la “incitación a la violencia”, atestiguando cuando Trump alentó a sus partidarios a golpear y atacar a los manifestantes que no estuvieron de acuerdo con él durante su campaña.

Duty to Warn, un grupo dirigido por el Dr. Gartner, ha organizado una petición, pidiendo la renuncia del Presidente Trump, y que ha acumulado más de 42.500 firmas hasta el momento. Esta no es la primera vez que el grupo ha cuestionado la salud mental del presidente, escribiendo una carta abierta en febrero que dice que su estado mental “lo hace incapaz de servir con seguridad como presidente“.

No todo el mundo está de acuerdo, sin embargo. Algunos expertos en salud mental argumentan que es imposible hacer tal diagnóstico. El Dr. Allen Frances, coautor del manual utilizado para categorizar las condiciones mentales, criticó estos diagnósticos lejanos de la salud mental del presidente.

Escribiendo en el New York Times, el Dr. Frances dijo: “La mayoría de los diagnósticos aficionados lo han catalogado erróneamente. Puede ser un narcisista de clase mundial, pero esto no lo hace enfermo mental”, añadió.

“El mal comportamiento rara vez es un signo de enfermedad mental, y los enfermos mentales raramente se comportan mal”. El doctor Gilligan contestó diciendo “No estamos tratando de diagnosticarlo a distancia, pero estamos indicando sobre su peligrosidad“.

Cierto o no, la verdad es que nunca sabremos en realidad cuál es el “problema” real de Donald Trump.