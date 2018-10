Secretos que no te confesará el personal de limpieza de un hotel

Cuidado con el mando de la tele

Es de lo más habitual que cuando llegamos al hotel, lo primero que hacemos es poner la tele para poder descansar algo. Pues bien, en algunos casos por no decir la mayoría de ellos, el mando es uno de los detalles que más sucios está de toda la habitación. Sí, aunque no te lo creas es algo que no se suele limpiar. De ahí que en muchos lugares los tengan como nosotros en casa, con un plástico. Aún así, la suciedad no dejará de existir.

Así que, debemos tener mucho cuidado y lavarnos bien las manos tras el uso de dicho mando. Porque no la veremos, ya solo faltaba, pero la suciedad estará entre sus botones y bastante acumulada. Ya que son muchos los huéspedes que pasan cada día o cada semana por un lugar como éste. Así que, como decimos, ten un poco de cuidado con los botones porque el personal de limpieza no lo admitirá nunca.