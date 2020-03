1 Las pruebas son una pesadilla

Palabras dichas por una de las personas que ha estado dentro del CNI. Aunque su vocación no era esa, es cierto que fue entrando pero para ello, tuvo que hacer una serie de pruebas. Como bien sabemos, las pruebas suelen tener una alta dificultad, dependiendo siempre de qué trabajo se trate. Por lo que cuando hablamos del servicio secreto español, quizás lo tengamos en cuenta.

En este caso, una de ellas era entrar en una casa y hacer que los dueños de la misma le dejaran realizar una llamada telefónica. Pero no en la puerta, sino que tenía que convencerlos para poder entrar. Claro que la prueba parece más sencilla, pero realmente el dejar pasar a tu casa a alguien que no conoces de nada, no es fácil. Para ello, hay que ingeniárselas y tener poder de convicción.