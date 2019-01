10 secretos que los empleados de un hotel jamás te contarán

Nunca se habla de muerte

Quizás es comenzar con un tema un tanto crudo, pero también que pertenece a nuestro día a día. Porque los empleados de un hotel también tienen que vivir situaciones límite. No en todos ellos, pero sí en algunos de los más especiales y entre ellos, la muerte puede rondar.

Pero pase lo que pase en cualquiera de las habitaciones, nunca se hablará de la muerte. Tanto si ha sucedido algún tipo de suicidio como incidentes desafortunados, no serán ellos los que digan ni una palabra. Es cierto que cuando esto sucede, ya los medios de comunicación se abrirán paso. En ocasiones, se las ingenian para que no noticias así no vayan más allá y no lleguen al gran público.