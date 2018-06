10 secretos de la eterna juventud que utilizan Elizabeth Hurley y Cindy Crawford entre otras

Elizabeth Hurley

La actriz, aunque también modelo y diseñadora, tiene 52 años. Sí, es cierto que no los aparenta pero en su DNI es lo que marca. Parece que no siempre nos desvelarán qué es lo que hacen para verse así. Pero en este caso, Hurley bebe mucha agua. Recién levantada ya se bebe medio litro y siempre lleva su botella allá donde va.

Elige darse baños con agua fría. Ya que así, reafirmará la piel. Pero además, todos los días cuenta con una serie de ejercicios de una hora de duración. Sale a caminar, las sentadillas y el yoga no pueden faltar en su día a día. No come ni alimentos fritos, ni dulce ni tampoco quesos.