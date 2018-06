10 secretos que Beyoncé y Jay-Z no quieren que salgan a la luz

Hijos secretos

Parece que los hijos secretos son uno de los grandes rumores que se cierne sobre el cantante. Beyoncé y Jay-Z parece llevarlo de la mejor manera posible. Pero por un lado se dice que Jay podría ser el padre de un joven veinteañero. Su madre y el cantante tuvieron relaciones esporádicas donde los medios anticonceptivos fallaron.

La madre del supuesto hijo se intentó poner en contacto con el rapero, pero poco pudo hacer. Se dice que éste no quiere hacerse la prueba de paternidad por temor al resultado. El matrimonio no se ha pronunciado y no se sabe si realmente es cierto o si simplemente quieren minutos de fama.