Sale a la luz quién es la madre de los hijos de Ricky Martin

Muchos son los famosos, como Ricky Martin, que por unos motivos u otros deciden usar la opción del vientre de alquiler para tener descendencia. Por si alguien anda aun algo perdido con esta técnica, se trata de una forma de tener hijos biológicos sin tener que gestarlos, para ello una mujer alquila su útero y le realizan una fecundación in vitro de un embrión fecundado artificialmente. En algunos casos si por algún motivo de salud o infertilidad la mujer no quiere o no puede quedarse embarazada se realiza así, muchas actrices lo hacen para no perder 9 meses de trabajo, por ejemplo. En el caso de parejas homosexuales con este método se abre un nuevo mundo ante la posibilidad de tener hijos biológicos con un óvulo de una donante.

El cantante puertoriqueño Ricky Martin, quien hace unos años salía del armario, tras haber sido un icono sexual para las mujeres durante los años 90, es una de las celebrities que eligió este método para tener hijos, de un único embarazo tuvo a sus gemelos, que actualmente tienen 8 años. Sin duda, los ojos de Ricky Martin guardan un parecido más que razonable con su popular padre, pero ¿y con la madre?

Se conoce lo bien que ha desarrollado Ricky Martin el rol de padre, los niños crecen felices sin ninguna carencia, y aunque mucha gente opina que cualquier niño necesita un padre y una madre, este caso parece demostrar que no siempre ha de ser ese el modelo de familia. El hogar en el que crecen es un ambiente feliz y el cantante adora a sus pequeños. A pesar de ello siempre se ha especulado con la identidad de la madre.

Todos quieren saber qué misteriosa mujer donó su información genética a través de sus óvulos al reconocido cantante para que este hiciera realidad su sueño de ser padre.

En este tipo de métodos la confidencialidad es muy estricta, por lo que es realmente difícil llegar a descubrir a ciencia cierta quien es la madre biológica de esos pequeños, además parte de la normativa de la gestación subrogada indica que el ovulo no puede ser de la misma mujer que alquilar su útero, por lo que no es seguro que Ricky Martin conozca a la madre biológica. Algunos creen que probablemente fuese elegida a dedo por sus rasgos y aptitudes y es que últimamente los fans de Ricky han descubierto un gran parecido entre los mellizos de este y una actriz que se llama Eglantina Zingg, muy popular en su país, Venezuela. Actriz con la que Ricky Martín ha sido fotografiado, por lo que se entiende que existe algún tipo de relación con ella, por el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto.