Cómo saber si un pariente fallecido te ha visitado en un sueño

Cuando fallece un ser querido solemos resistirnos a la idea de que ya nunca más lo tendremos entre nosotros. Nos aferramos, como parte del proceso de duelo, a la negación, parece imposible que esa persona ya no exista y no vaya a hacerlo nunca más. Pero algunos, ya sea por creencias religiosas o espirituales creen que sus seres queridos que han pasado a mejor vida están siempre con ellos, cuidándolos y protegiéndolos, aunque no puedan verles, ni sentirles.

Es muy normal que cuando tenemos cercana la muerte de alguien muy querido o importante para nosotros, soñemos de forma repetida con esa persona tan especial que por desgracia ya no veremos más. De hecho, suelen ser unos sueños tan reales que cuando despertamos, parece que de nuevo tengamos que asumir su partida desde cero. Algunas personas creen que en esos sueños nuestros muertos parecen tan tangibles porque en realidad nos visitan desde el más allá, con intención de contarnos algo o advertirnos. Otros simplemente creen que han soñado con esa persona debido al dolor y a la obsesión que les ha causado su perdida. Psychology Today, ha compartido algunas claves para que averigüemos si un ser querido que ya no está entre nosotros nos esta visitando en sueños:

Si cuando viste a la persona fallecida, la viste viva o, aunque estuviera en el ataúd estaba sonriente, con buen color, sin aspecto de muerto, vaya.

Si te dice o te da a entender que estará contigo para siempre, te transmite paz y te intenta tocar, pero no puede

En vez de hablarte, te da a entender las cosas con signos , hechos u otros simbolismos.

, hechos u otros simbolismos. El sueño va de una experiencia muy intensa y al acabar o antes de que termine, te despiertas, sin haber soñado otra cosa

Probablemente aquellos quienes sueñen reiteradamente con el ser recientemente fallecido, se agobien con que les esté pasando eso que no lo entienda muy bien y se frustren por el hecho de no poder pasar página, superar la muerte que tanto les ha afectado y descansar tranquilamente. Para entenderlo los siguientes puntos: