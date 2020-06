1 Rosalía y su TKN

La cantante española Rosalía sorprendió a sus fanáticos al estrenar su sencillo “TKN”, una colaboración con el rapero Travis Scott. El tema se puede escuchar en las plataformas streaming de audio.

No es la primera vez que Rosalía y Scott trabajan juntos, ya lo hicieron en “Highest in the room”. Hace unos meses la catalana lanzó “Dolerme”, que fue todo un éxito. Ha estrenado este año tres canciones, “Juro qué” en enero con la que volvió a sus raíces, el flamenco.

Luego en marzo “Dolerme”, que es una balada que habla sobre el despecho tras una ruptura. Ahora vuelve a pisar fuerte con “TKN”. Sobre esta nueva canción comentó que espera que a la gente le guste, se llene de energía y se ponga a bailar.

La española sigue rompiendo moldes con su presencia en escena y colaboraciones estratégicas. A pocos días de estrenarse “TKN” ya es una de las melodías más escuchadas por su ritmo pegadizo.

Aunque sus seguidores se siguen quejando que hay partes de sus canciones que no se entienden cuando las interpreta. Esto se ha convertido en uno de sus sellos.

En palabras de la propia catalana la pieza musical habla sobre la familia o el clan que rodea a un artista.

Asimismo, realizó una colaboración con la venezolana Arca. La canción se estrenará el 26 de junio bajo el nombre de “KLK”. Aunque Rosalía es confesa admiradora de la llanera que se inclina hacia la música electrónica es llamativa esta unión.

Se espera que sea algo totalmente diferente a lo que ha hecho la ibérica hasta ahora. Se especula que tiene preparado su tercer álbum de estudio. Sea cual sea el género se ve una Rosalía al natural.