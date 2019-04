Rihanna, una de las estrellas pop más sobresalientes de Barbados; ha creado gran controversia debido al nombre que esta gurú de la belleza ha decidido darle a uno de sus productos de maquillaje para su línea Fenty Beauty. El sábado, la marca Fenty Beauty dio a conocer el lanzamiento de tres nuevos iluminadores de “Killawatt”; pero contrario a sus bronceadores; este último lanzamiento fue motivo de críticas en diferentes partes del mundo y fue tachado de “racista”.

Los seguidores de Rihanna y de su línea de belleza mostraron gran gusto por los nuevos tonos de su colección Afternoon Snack/ Mo’ Hunnny y Penny 4 u Thots; hasta que llegaron a la sección de la tercera sombra; el tono “Geisha Chic”; el cual debido a su nombre recibió grandes críticas; dentro de las que destaca el comentario de un seguidor que compartía:

“Estoy realmente emocionado por este lanzamiento, sin embargo, este nombre sombreado “Geisha Chic” no es muy bueno porque ignora la historia; el peso y la experiencia general de ser una geisha. He estado esperando un color como este; pero no quiero cuestionar mi opinión si compro este producto con el nombre actual. ¡Cambie el nombre para que pueda brillar este verano con este calor! ”