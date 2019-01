10 curiosas reglas que todo empleado de Disney debe cumplir

Siempre deben estar felices

Comos se trata de unos parques donde la felicidad es la protagonista, todo empleado de Disney debe tener siempre una sonrisa en su rostro. No sirve ningún tipo de excusas. Por lo que si te levantas ese día con mal pie, ya puedes ir cambiándolo porque sino, te puede pasar factura.

Hay que dejar en casa todo lo malo. Ya no solo que no tengamos el día sino que nos hayamos levantado con ligero dolor de cabeza o que el ánimo no sea el mismo del día anterior. Como regla estricta, se necesita que cada empleado se muestre feliz, con ánimo y con muchas ganas de iniciar su trabajo diario.