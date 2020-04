1 Caja con papel decoupage

Es una de las técnicas de decoración más precisa y preciosa. Por eso, no nos podíamos olvidar de ella y más cuando hablamos del día de la madre. En este caso vamos a necesitar una caja de madera. No importa el tamaño de la misma, aunque en este caso podemos elegir uno no demasiado grande, para que le sirva como joyero y pueda colocarlo sobre su mesita.

Necesitas papel estampado o servilletas y como no, pegamento cola blanca. Puedes recortar el papel en trozos e ir añadiéndolo a la caja o bien hacerlo en un diseño más amplio. Añades pegamento, luego el papel elegido y más pegamento sobre él, hasta que quede fijado. Tienes que dejar seca bien por completo, antes de poder usarla.