1 Un trabajo excesivo

Es cierto que esto no lo podemos controlar. Cuando nos dan cosas que hacer no siempre suelen ser por partes y bien organizadas, sino que se nos acumula más de la cuenta. Claro que no es aplicable a todos los puestos laborales, pero sí que en una gran mayoría de los mismos. No será la primera vez que escuchamos a alguien quejarse de que tiene una carga bastante excesiva de cosas por hacer.

Pues ahí está uno de los factores más preocupantes. Porque con tantas cosas por hacer, el agobio caerá sobre nuestros hombros. Esto traerá un estrés innecesario y además complicado para nuestro ritmo de vida y nuestra salud. Ya que puede repercutir y bastante en nuestras relaciones personales pero también en nuestro cuerpo. Algo que desembocará en un problema de salud que no queremos enfrentar y que en algunos casos puede ser realmente grave.