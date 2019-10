Tener pareja no siempre es lo mejor de la vida. La sociedad nos ha programado para pensar que tener a alguien a nuestro lado es vital para ser personas completas, para no ser juzgados por la sociedad y para poder tener una vida feliz. Sin embargo, muchas situaciones nos han demostrado que no siempre es lo mejor.

Existen diversas razones para romper con tu pareja, esto no siempre tiene que ser algo malo. Tu felicidad, tu bienestar y tu futuro son más importantes que lo que la sociedad quiera hacerte pensar o sentir. Además, que si te encuentras soltero podrás tener más tiempo para disfrutar de algunas cosas que podrían traerte gran dicha ¡y te las presentamos todas!