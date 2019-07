Son muchos los que afirman que los españoles nos caracterizamos por ser diferentes. Desde las cenas tarde hasta la siesta, existen algunos aspectos culturales que nos hacen diferenciarnos y en algunas ocasiones hasta destacarnos como sociedad ante el mundo. Hemos recopilado algunas razones que lo explican todo.

Ser diferentes no siempre es malo o bueno; sencillamente todos los países cuentan con características muy propias de su cultura que los hacen diferente en cierta manera y que es importante comprender sobre todo si se viaja mucho. No podemos esperar que todos sean tan impuntuales como nosotros, algunos países se caracterizan por su extrema puntualidad y no existe nada de malo con ello.

¡Los españoles vivimos por más tiempo!

Una de las razones por las que los españoles son diferentes del mundo es porque, según los datos de la OECD, somos uno de los países con la mayor esperanza de vida.

Vivimos en una de las sociedades más longevas del mundo. Esto se debe en gran parte a las grandes medidas ambientales y de seguridad en el país.

La OECD dio a conocer en su último informe donde decían que la reducción de enfermedades cardíacas en españoles ha disminuido notablemente con el paso de los años; incluyendo también las muertes por cáncer debido a la gran cantidad de campañas contra el tabaco que se llevan a cabo día con día en diferentes provincias de España.

Los españoles somos estadísticamente más saludables

Gracias al último informe de Bloomberg, se dio a conocer que nos hemos convertido en el país más saludable del mundo. ¡Hemos coronado! Ahora, nos encontramos como líderes en la salud después de haber estado en un sexto lugar en la tabla de posiciones. Gracias al esfuerzo de millones de españoles somos todo un ejemplo a seguir.

El informe de Bloomberg toma en cuenta no solo la lucha contra el tabaco, también la calidad de los centros de atención sanitaria tanto pública como privada; la cual ha mejorado significativamente.

Esto puede reflejarse en las mejorías de la salud de muchos españoles y la disminución de enfermedades.

Nuestra lengua nos hace diferentes

La segunda lengua más hablada en el mundo es el español. Incluso en los Estados Unidos existen más personas que hablan español que cualquier otro idioma.

Aunque, según lo informó el portal de Cambridge Monitor, los españoles somos los que contamos con los peores niveles del inglés, mientras que otros países lo hablan mejor que nosotros.

Según el informe, todos los países de Europa nos superan en cuanto a su dominio del idioma inglés, haciéndonos los peores hablantes de inglés de Europa.

Puede deberse a la falta de interés de muchos por conocer de otras culturas, aunque lo cierto es que incluso en Internet son más los internautas que hacen búsquedas en español que en cualquier otro idioma.

Los españoles tenemos un gran corazón

Está claro para el mundo que siempre encontrarán españoles colaborando en alguna ONG de su país. Según las estadísticas, el 42% de los españoles se han unido alguna vez en su vida a una ONG como símbolo de solidaridad. Muchos únicamente haciendo aportes económicos y otros realizando trabajado de voluntariado.

Después de los Estados Unidos, somos el país que más aporta donaciones. Actualmente se considera que estamos donando a diversas causas un promedio de más de 20 millones de euros al año.

Y no solo ayudamos con donaciones, también contamos con más de 13.000 misioneros alrededor del mundo que tienen un gran corazón y deseos de ayudar a otros.

Nos dormimos tarde

Nuestros horarios de comida y hábitos nocturnos nos hacen diferentes del mundo. De acuerdo a un informe publicado por la revista Science se dio a conocer que los españoles somos los últimos en irnos a dormir.

Dicho estudio recopiló datos de diferentes países y llegaron a la conclusión que somos los que más duramos despiertos.

Después de nosotros se encuentra Singapur; aunque continuamos a la cabecera de la lista. Muchos afirman que esto se debe a que somos una sociedad productiva, muchos se mantienen despiertos hasta tarde trabajando en proyectos personales, haciendo trabajos desde casa e incluso disfrutando de un buen libro.

¡No somos buenos con la natalidad!

No en todas las cosas podemos destacar. De todos los países de Europa somos los que menos hijos tienen y lo más curioso es que dentro de nuestra sociedad la mayoría suele tener hijos hasta después de los 35 años de edad. Todo parece que los españoles no tienen ningún apuro por tener hijos.

Cada vez son más los españoles que se tardan en tener hijos. Un claro ejemplo es Toñi Moreno, quien es una de las tantas famosas que serán madres después de los 40 años.

Una labor un poco arriesgada, pero que puede lograrse llevando un estilo de vida saludable, una buena alimentación y ejercicio regular.

Nos encontramos siempre en compañía

Los estudios más recientes demuestran que los españoles vivimos en una de las sociedades más saludables y felices de toda Europa.

También se dio a conocer que muchos de los españoles prefieren la compañía a la soledad; más del 82% de los españoles afirman estar acompañados por algún colega la mayor parte del tiempo.

Dicho estudio reveló que son pocos los que se han sentido “solos” alguna vez en su vida.

Nos preocupamos por los cambios ambientales

Un estudio realizado por Ipsos Global Advisor dio a conocer que los españoles somos los que más nos preocupamos por los cambios climáticos y el calentamiento global en el mundo. Razón que nos ha llevado a convertirnos en uno de los países más saludables. Durante el estudio se entrevistó a más de 20.796 personas de diferentes países.

Personas de otros países no mostraron mayor interés por los cambios ambientales y el calentamiento global que afecta al planeta.

Muchos de ellos reconocían no conocer absolutamente nada sobre la situación ambiental en el mundo, los mayores problemas de contaminación e incluso sobre el calentamiento global.

Los españoles vivimos en una sociedad segura

Afortunadamente nos encontramos en uno de los países más seguros del mundo. Actualmente la ciudad de Madrid se considera como la más segura de toda Europa.

Esto se debe en gran parte a la cultura de solidaridad de los españoles; muchos siempre están dispuestos a ayudar a otros en sus problemas.

Y es que tener una sociedad segura no es solo trabajo del Gobierno, sino de cada uno de los españoles que trabajamos de la mano para poder garantizar la seguridad de los nuestros en las calles. La tasa de criminalidad de la sociedad española se encuentra 17 puntos por debajo de la media de Europa.

Mantenemos fuertes lazos familiares

En diversas partes de Europa los jóvenes se van de casa y se independizan a la edad promedio de 22 años. Mientras que muchos españoles suelen vivir en la casa de sus padres hasta los 28 años de edad.

En los Estados Unidos los jóvenes se van de casa a los 19 años, una edad muy temprana para nosotros, pero ideal para la cultura americana.

Dentro de la cultura americana se considera que un joven no tiene futuro si tiene 24 años y continúa viviendo en la casa de sus padres; esto es algo que le puede afectar a sus relaciones personales y amorosas.

Mientras que para los españoles continuar viviendo en la casa de nuestros padres es de lo más normal. Nos ayuda a ahorrar dinero para el futuro y a disfrutar de nuestra familia por mayor tiempo.