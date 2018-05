Razones por las que algunas mujeres se ven mejor a los 30 que a los 20

La alimentación es mejor a los 30 que a los 20

Cuando tenemos 20 años no nos preocupa en exceso nuestra alimentación. Comemos a deshoras y muy mal. Es por eso por lo que nuestra salud, al fin y al cabo, no es la mejor del mundo. Que sí, que puede que nuestro cuerpo no note esos excesos que vamos teniendo en la semana. Pero, conforme pase el tiempo, tu cuerpo lo notará, y no solo exteriormente. El interior, es decir, el organismo, te avisará de que algo va mal.

Cuando cumples los 30 empiezas a cuidar más tu alimentación. Sabes que solo tienes un cuerpo y que debes cuidarlo, y que, por supuesto, una buena alimentación es imprescindible para mantener una salud de hierro. Es por eso por lo que te puedes ver mejor a los 30 que a los 20 años. Por el simple hecho de llevar una alimentación más saludable.