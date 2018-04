Cuál es la razón por la que Cristiano Ronaldo no se hace tatuajes

Hoy en día estamos acostumbrados a ver cómo los famosos se van decorando su cuerpo con tatuajes. Un estilo que no solo está destinado a ellos, pero sí es cierto que suelen ser más los que los llevan, que los que no. Así que, si nos paramos a pensar, hay una persona que no tiene ninguno. Cristiano Ronaldo parece que no quiere saber de ellos.

Pero, ¿por qué motivo el futbolista nunca se ha dejado ver con un tatuaje?. La verdad es que se trata de algo curioso y como tal, hemos decidido ponernos manos a la obra para investigar. Aunque quizás te pueda parecer una tontería, cuando conozcas el verdadero motivo, verás cómo cambias de idea.

Por qué Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes

Los tatuajes son uno de los grandes recursos para poder plasmar nuestra vida, emociones o dedicatorias. Son una gran idea que llevaremos siempre muy cerquita. Algunas personas optan por decorar todo su cuerpo y otros, son más discretos, luciendo tatuajes sencillos y en lugares menos visibles. Pero aún así, nos hemos fijado que Cristiano Ronaldo no tiene ni uno solo.

Cierto es que quizás podría tenerlo todavía más oculto, pero parece que no. A todos les ha llamado la atención. Es por ello que la prensa no ha tardado en dar con el motivo real. Dicho motivo es por fines solidarios, por definirlo de alguna manera muy clara. Según un periódico británico, ‘Mirror’, la razón más clara por la que no tiene tatuajes es por la donación de sangre. Si eres donante, no significa que no puedas donar sino que debes esperar varios meses tras hacerte un tatuaje.

Quizás el astro del balón no está dispuesto a esperar dicho tiempo. Así es que, él prefiere mantener su piel libre de todo diseño. También es sabido por la gran mayoría que Cristiano Ronaldo colabora con la Cruz Roja, siendo embajador de la misma, en el tema de las donaciones. Ahora, sabiendo lo que sabemos, quizás sea uno de los mejores motivos para no llevar tatuajes. Seguro que muchas personas no se lo esperarían. Cierto es que, Cristiano suele ser bastante solidario, sobre todo con los niños y en este caso, ha dado un paso más allá.

El futbolista también se ha hecho donante de médula. De este modo, ha podido ayudar a otros que realmente lo necesitaba. Él mismo afirmó que solamente se trataba de una extracción de sangre y que no dolía. Quizás para concienciar a todos aquellos que todavía dudan a la hora de ayudar. Parece que Cristiano siempre piensa en ayudar y así lo demuestra.