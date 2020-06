1 Billy Ray Cyrus -Tish Finley

Billy Ray Cyrus, padre de la cantante y actriz Miley Cyrus es un destacado actor, cantante y compositor de música country. Interpretó el papel de Robby Ray Stewart, padre de Hannah Montana, serie que catapultó a la fama a su hija.

En su faceta como cantante ha logrado colocar ocho top-sencillos en la lista de Billboard Country Songs y varios discos de platino. Es catalogado como uno de los representantes más famosos del género. También ha realizado pequeñas participaciones en series como The Nanny, Diagnosis Murder, Love Boat y The Next Wave.

Su relación con Miley no ha estado exenta de problemas. En 2013 comenzó un enfrentamiento entre ellos por el divorcio. La cantante lo acusaba de tener una amante. Cuando se celebró la boda de la otrora Hanna Montana con Liam Hemsworth se produjo la reconciliación.

Mientras que, su madre, Leticia “Tish” Jean Finley, es productora y actriz.