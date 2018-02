Qué hacer si te quedas encerrado en la terraza de tu casa

Si te quedas encerrado en la terraza de tu casa, puede parece algo muy divertido. Pero claro, siempre para quien no lo está viviendo. Eso de tener que buscar ayuda es algo de lo más frecuente y desde luego los cerrajeros pueden dar fe de ello. Pero también hay que decir que se puede tratar de un problema muy serio para la persona en cuestión.

No todos afrontamos este tipo de situaciones por igual. Más, cuando se trata de quedarse encerrado en la terraza. Puede haber más factores negativos que en otro lugar de la casa. Pero vale, nos ha sucedido, así que ahora hay que pensar en qué vamos a hacer y cuál será el siguiente paso a dar.

Qué hacer si te quedas encerrado en la terraza

Seguro que has disfrutado muchas veces de la terraza de tu casa. Aunque no es un lugar excesivamente grande, sí que podemos colocar una silla y ponernos a leer o a relajarnos después de un intenso día de trabajo. Pero ocurre que las puertas se cierran, en ocasiones de manera inexplicable, pero que luego no podremos abrir desde la parte exterior.