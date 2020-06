Si has recibido una invitación para hacer una quedada con tus amigos o bien planeas organizar una en tu propia casa y tienes dudas acerca de las medidas de seguridad que hay que tomar para no acabar contagiados de coronavirus, has venido a buen sitio, porque en este artículo te explicamos qué es lo que tienes que hacer, según lo acordado por el gobierno para cada fase de la desescalada.

La crisis del coronavirus nos ha tenido a todos confinados durante mucho tiempo. Ahora, comienza la desescalada y todo parece volver a la normalidad. Los bares y restaurantes empiezan abrir, siempre y cuando tengan terraza o mesas en el interior. Los típicos con barra, como los pubs y discotecas, serán los últimos en abrir, pero las peluquerías, las tiendas y comercios, ya permiten la entrada al público, si bien es obligatorio llevar mascarilla y usar el gel desinfectante antes de entrar en el establecimiento. Las administraciones públicas siguen cerradas y cualquier trámite hay que realizarlo desde la página web correspondiente. Muchas comunidades autónomas ya han entrado en fase 3 y otras pronto llegarán.

Todo el mundo se muere de ganas de ver a sus amistades, de hacer una buena fiesta, de quedar como en los viejos tiempos, antes de que el COVID-19 transformase nuestro modo de vida. En este país, el confinamiento se ha vivido de manera más dramática, si cabe, que en otros países de la unión europea, ya que estamos acostumbrados a la vida en la calle, debido, principalmente, a la cantidad de horas de luz que tenemos, a diferencia, por ejemplo, de los pueblos del norte del continente. Tenemos ganas de socializar, de ver a los colegas, de movernos… tenemos ganas de fiesta.

Pero el caso es que el miedo al repunte está haciendo que, a pesar de que ya es posible quedar con los amigos y familiares a comer o a cenar y reunirnos de verdad, y no a través de Internet. Todo el mundo habla de un repunte del coronavirus y el miedo al contagio puede más que las ganas de juntarse.