Que hacer cuando pierdes las maletas en el aeropuerto

Hay una frase muy famosa en donde se dice que lo bueno dura poco ¡que gran verdad! Haces un viaje y atrás dejas las vivincias, los buenos momentos, las risas, las visitas, etc. Cuando todo acaba te ves en la sala del aeropuerto sentada delante de la cinta para recoger tú maleta. Pasan los minutos y salen muchas maletas, y más y más, pero también pasa el tiempo y comienzas a desesperarte ¿verdad? ¡volar en avión tiene sus inconvenientes!

Seguro que verás muchos turistas aglomerados delante de la cinta y piensas que pronto saldrá la tuya para poder irte a casa de vuelta. Vas viendo como los compañeros de viaje van recogiendo sus maletas menos tú y te empiezas a mosquear. Sigues mirando la cinta sin quitarle ojo ¿ a qué si? ¿te decimos la conclusión? ¡te han perdido la maleta! El viaje de tus sueños ha terminado en una catástrofe ¿ahora qué hago? Te vamos a contar que tendrás que hacer a partir de ese momento para poder recuperar tus pertenencias.

Si has llegado a tu destino y no tienes la maleta ¿cuál será el primer paso? Lo primero es poner una reclamación. Hay que dirigirse al mostrador de nuestra compañía de vuelo. Pregunta si todas las maletas han sido descargadas y si es así exiges una hoja oficial en la que poder reflejar la denuncia ¿cómo es este formulario? Las hojas de reclamación tienen que ser oficiales. Si te dicen que no está disponible, no lo creas, están obligados a tenerlo.Si no te lo quieren dar, busca a un agente de policía. Nunca te vayas sin haber puesto la denuncia.

Si es muy tarde y los mostradores están cerrados el procedimiento debe de ser el mismo. Busca a un policía para que nos ayude. Si consigues denunciar genial. El período para poder constatar una pérdida es de 21 días. Tienes que reclamar a la compañía que te facilite un presupuesto para que puedas comprarte todo lo que necesites.

Puede ser que en 21 días aparezca la maleta. Se quedará entonces todo en una anécdota Si se rebasan estos días hay que poner una segunda reclamación afirmando que se trata de una pérdida. Tendrás derecho a una indemnización y de para eso habrá que declarar el contenido de la maleta ante la administración de consumo de tú provincia. Si pasa el tiempo y la compañía no te responde la queja seguirá su curso a través de la administración. En esta fase no tienes que hacer nada, sólo esperar.

No pierdas la paciencia. Este tema es complicado porque los trámites son casi interminables. No te alarmes demasiado porque la estadística respalda la idea de que no tiene porque tocarte a ti. Según los organismos especializados en comunicaciones y transporte aéreo, la tasa de maletas que se pierden aproximadamente son de 5,7 maletas por cada 1000 habitantes. Esta cifra ha descendido mucho. Hace años se perdían muchas más maletas ¡ojala nunca te pase! Si te pasa ya sabes que hacer si pierden tus maletas en el vuelo.